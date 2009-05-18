До 1 млн.грн. увеличено вознаграждение за сведения об убийцах инкассаторов

Руководство харьковской милиции с 500 тысяч до 1 миллиона гривен увеличило размер вознаграждения за информацию, которая позволит задержать причастных к вооруженному нападению на инкассаторов "Ощадбанка" в Харькове.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Харьковской области со ссылкой на начальника управления Виктора РАЗВАДОВСКОГО.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля 2009 г. в Харькове было совершено нападение и убийство трех инкассаторов. Женщина, которая стала свидетелем нападения, была ранена. Грабители применили автоматическое оружие. Они скрылись с места преступления на двух автомобилях, один из которых - инкассаторский ВАЗ 2109. По данным милиции, преступники похитили 300 тыс. грн. банковских денег.

В апреле 2009 г. прокурор Харьковской области Василий СИНЧУК объединил по статье «бандитизм» все дела по всем фактам нападений на инкассаторов в Харькове, которые были совершены неизвестными лицами на протяжении 2001 – 2009 годов. По данным пресс-службы прокуратуры, на протяжении 2001-2009 годов в Харькове участники банды совершили 4 дерзких разбойных ограбления, в частности, с применением огнестрельного оружия на экипажи инкассации Харьковского филиала АКБ «Правэксбанк», Харьковского областного управления ОАО «Ощадбанк» и АППБ «Аваль» в г. Харькове. Во время этих нападений убито 10 человек, причинены телесные повреждения разной степени тяжести четырем лицам, похищено около 1 млн. 219 тыс. грн., более 33,5 тыс. долларов США, 4,3 тыс. евро, 37 тыс. российских рублей, 3 автомобиля, 3 пистолета, 2 автомата и патроны к ним.

15 мая в ходе выездного совещания в Харькове с участием заместителя генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ было объявлено о том, что ГПУ не довольна ходом расследования дела о нападениях на инкассаторов в Харькове.