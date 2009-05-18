Осенью-зимой стоит ждать очередного снижения цен на жилье?

Отмена моратория на досрочное снятие депозитов приведет к незначительному повышению спроса на жилье.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал директор по маркетингу консалтинговой компании SV Development Владимир СТЕПЕНКО.

«Данное событие (отмена моратория на досрочное снятие депозитов - УНИАН) может очень незначительно повлиять на повышение спроса. На самом деле, если бы у людей была возможность снять свои депозитные средства, это существенно не повлияло бы на увеличение спроса на квартиры», - сказал он.

В.СТЕПЕНКО пояснил, что наличие у населения значительных денежных ресурсов в банках «далеко не сопоставимо с тем, что людей увольняют с работы, отправляют в отпуск за свой счет».

По мнению эксперта, возможное незначительное увеличение спроса на жилье не приведет к росту его стоимости.

«В любом случае, стоимость недвижимости еще будет снижаться. Возможно, за счет колебания курса доллара это снижение не будет таким активным», - добавил он.

Одним из факторов, свидетельствующим о неготовности населения вкладывать свои депозиты в приобретение жилья, эксперт назвал то, что дно рынка еще не достигнуто.

В.СТЕПЕНКО отметил, что при благоприятных условиях стабилизация начнется со второго-третьего квартала 2010 года, и «таким образом второй-третий квартал - это, по сути, и будет дно».

Учитывая снижение курса доллара, эксперт считает, что покупают жилье люди, которые в основном хранили свои сбережения в долларах.

«На сегодняшний день курс доллара начал снижаться. Если пересчитать цену (на жилье - УНИАН) в долларах, то она начала потихоньку расти. С одной стороны, мы видим, что ввиду глобального экономического кризиса цена уменьшается, а, с другой стороны, укрепление гривни поспособствовало тому, что на некоторых объектах цена начала расти только из-за колебания курса доллара», - пояснил он.

В.СТЕПЕНКО рекомендует либо вкладывать сбережения в покупку недвижимости (в связи с непредсказуемостью колебания курса доллара) по «дешевой кризисной цене», либо подождать конца 2009 - начала 2010 года, «когда цены на жилье упадут еще больше».

В свою очередь президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Александр РУБАНОВ также придерживается мнения, что отмена моратория на досрочное снятие депозитов не приведет к появлению массового спроса на покупку жилья.

«Возможно, какое-то оживление будет, но оно будет незначительным. Потому что еще осознание того, что наступила эта «точка кипения», не пришло. Люди находятся в состоянии ожидания», - сказал он.

Эксперт также отметил, что сегодня наблюдается некоторое замедление темпов снижения стоимости жилья.

«Вторая волна (снижения цен на жилье - УНИАН) уже прошла, третья – наступит осенью этого года», - считает А.РУБАНОВ.

Эксперты сходятся во мнении, что наиболее востребованным, по-прежнему, будет дешевое жилье («гостинки» и однокомнатные квартиры) на вторичном рынке, а также жилье во введенных в эксплуатацию домах на первичном рынке.

«Те объекты, которые готовы на 80-90%, все равно пользуются минимальным спросом, потому что и такие, на первый взгляд, готовые объекты, бывают проблемными. А если дом не сдан в эксплуатацию, человек там жить не может», - добавил В.СТЕПЕНКО.

Как сообщал УНИАН, с 12 мая т.г. Национальный банк Украины отменил нормы своего декабрьского постановления, которые де-факто устанавливали мораторий на досрочную выдачу депозитов.