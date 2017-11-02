Лучшие во вселенной Marvel: СМИ назвали самые популярные фильмы о супергероях

Популярный интернет-ресурс Rotten Tomatoes составил рейтинг фильмов Marvel, которые были созданы за 10 лет существования вселенной, сообщает ZN.UA.

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Первое место в рейтинге занял фильм "Железный человек", который был выпущен в 2008 году. Картина собрала 94% положительных отзывов. На втором месте разместился фильм "Мстители" 2012 года выпуска с 92% положительных отзывов, а замыкает тройку лидеров недавний "Человек-паук: Возвращение домой", которому также удалось получить 92% положительных отзывов.

В первую десятку также вошли "Стражи галактики", "Первый мститель: Противостояние", "Доктор Стрэндж", "Первый мститель: Другая война", "Стражи галактики: Часть 2", "Человек-муравей" и "Первый мститель".