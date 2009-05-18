«Будем ли мы следующей зимой с горячей водой и теплом?» - круглый стол в УНИАН

18 мая в 15-30 в УНИАН состоится круглый стол на тему: «Будем ли мы следующей зимой с горячей водой и теплом?» Поговорить о подготовке к предстоящей зиме за круглым столом агентство УНИАН пригласило знающих людей – экспертов и специалистов водоканала и столичного энергохолдинга. В ходе круглого стола будет презентован новый информационный проект агентства «УНИАН-Киев». Участники: Юрий Стругавщиков, представитель “Киевэнергохолдинга”; Виталий Найдюк, первый заместитель руководителя “Киевводоканала”; Наталья Новак, депутат, член фракции Блок Кличко; Алла Шлапак, депутат, сопредседатель фракции Блока Черновецкого; Сергей Баранов-Мохорт, депутат, член фракции Партии Регионов и представитель представитель “Киевэнерго” (ул.Крещатик,4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

мая в 15-30 в УНИАН состоится круглый стол на тему: «Будем ли мы следующей зимой с горячей водой и теплом?» Поговорить о подготовке к предстоящей зиме за круглым столом агентство УНИАН пригласило знающих людей – экспертов и специалистов водоканала и столичного энергохолдинга. В ходе круглого стола будет презентован новый информационный проект агентства «УНИАН-Киев». Участники: Юрий Стругавщиков, представитель “Киевэнергохолдинга”; Виталий Найдюк, первый заместитель руководителя “Киевводоканала”; Наталья Новак, депутат, член фракции Блок Кличко; Алла Шлапак, депутат, сопредседатель фракции Блока Черновецкого; Сергей Баранов-Мохорт, депутат, член фракции Партии Регионов и представитель представитель “Киевэнерго” (ул.Крещатик,4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.