«Газ Фирташа» засветился в сделках Нафтогаза и Газпрома?

ОАО «Газпром» в январе-марте продал Украине на 11 млрд. куб. м газа больше, чем объявлял ранее. Именно столько недосчиталась в начале года швейцарская RosUkrEnergo, 45% акций которой контролирует Дмитрий ФИРТАШ, пишет сегодня российская газета "Ведомости".

Как отмечает издание, в I квартале 2009 года «Газпром» продал Украине 13,5 млрд. куб. м газа, говорится в его отчете по РСБУ. Ранее руководители «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» не раз заявляли, что в январе-марте поставки на Украину составили всего 2,5 млрд. куб. м. Получаются «лишние» 11 млрд. куб. м. Что это за газ, представители «Газпрома» комментировать отказались. Но ровно такие же объемы топлива потеряла в начале года в украинских хранилищах швейцарская RosUkrEnergo (RUE, 50% — у «Газпрома», 45% — у Д.ФИРТАША ).

11 млрд. куб. м газа — это свыше 4 млрд. долл. по нынешней цене «Газпрома» для Европы. И их переход от RUE к «Нафтогазу» вызвал большой скандал в Украине, напоминает газета. В январе с. г. «Газпром» исключил RUE из схемы поставок газа в Украину, продал «Нафтогазу» долги трейдера на 1,7 млрд. долл., «Нафтогаз» заявил, что получил и право собственности на весь газ RUE в ПХГ, хотя «Газпром» отрицал, что сделка это подразумевала. Чтобы газ достался «Нафтогазу», он должен был его растаможить, а для этого — получить документы, подтверждающие права на газ. То есть контракт с кем-то из импортеров (таковыми могли быть только RUE или «Газпром»). Поэтому украинская компания сначала продала «Газпрому» некие 11 млрд. куб. м газа и в тот же день выкупила их обратно, получив главное — бумагу со стороной договора. Так эту часть истории описывали украинские СМИ, и в частности «Украинская правда», которая публиковала даже копии банковских проводок. «Газпром» эту историю не комментировал. Зато это сделала украинский премьер Юлия ТИМОШЕНКО: 11 млрд. куб. м газа, которые раньше принадлежали RUE, «Украина честно купила у “Газпрома” и заплатила деньги», говорила она в феврале (цитаты по УНИАН).

Сумма обеих сделок из второй части истории, по данным СМИ, составила те же 1,7 млрд. долл. Подобная сделка готовилась, говорили «Ведомостям» источники, близкие к RUE и «Газпрому». Но российский концерн закон не нарушал, утверждал его сотрудник: сделка могла быть бессмысленной, но не подсудной. У самого «Нафтогаза» тоже были достаточные запасы в ПХГ, «Газпром» формально покупал газ украинского холдинга, объяснял собеседник издания. Представители «Нафтогаза» и «Газпрома» это не комментируют. «Нафтогаз» в итоге растаможил газ.

RUE еще в январе подала два иска против «Нафтогаза» в стокгольмский арбитраж: о выплате долга почти на 600 млн. долл. (пени за просрочку платежей в 2008 г., «Нафтогаз» их не признает) и о принуждении выполнить транзитный договор, включая подъем газа из ПХГ. А иск к «Газпрому» и «Нафтогазу» по их последней сделке вряд ли возможен, считает партнер юркомпании Goltsblat BLP Антон СИТНИКОВ: исходя из тех данных, что известны, оснований для него нет. Ведь даже если у «Нафтогаза» не было своих 11 млрд. куб. м газа в ПХГ, любой продукт можно продать заранее, с поставкой в будущем. А значит, вряд ли возможно признать сделку «Нафтогаза» и «Газпрома» притворной, отмечает юрист.

С представителем RUE в выходные связаться не удалось. Представитель Group DF, которая управляет активами Д.ФИРТАША, комментировать возможность подачи иска не стал. Он лишь отметил, что компания, как и раньше, настаивает: у RUE были и остаются 11 млрд. куб. м газа в украинских ПХГ, и только RUE могла их кому-то продавать.

По данным "Ведомостей", газовый трейдер RosUkrEnergo учрежден в 2004 г. (швейцарский Цуг), в 2006–2008 гг. – эксклюзивный агент «Газпрома» по поставкам импортного газа в Украину, с 2009 г. исключен из этой схемы. Акционеры: по 50% у «Газпрома» и швейцарской Centragas Holding (90% последней – у Group DF Д.ФИРТАША). Финансовые показатели (МСФО, 2008 г., данные «Газпрома»): выручка – 373 млрд. руб., прибыль – 22,5 млрд. руб.