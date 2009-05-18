Сегодня – 65-я годовщина депортации крымских татар

Сегодня, 18 мая 2009 года, исполняется 65 лет со дня насильственного переселения крымских татар с территории Крыма.

В мае 1944 года Иосиф Сталин подписал постановление о выселении крымских татар с полуострова. Их обвинили в массовом дезертирстве, сотрудничестве с фашистами.

Выселение началось утром 18 мая 1944 года и завершилось к вечеру 20 мая. По разным данным, были депортированы от 180 тысяч до 190 тысяч крымских татар. Большая часть была выселена в Узбекистан.

Помимо крымских татар, из Крыма выселили представителей других народов: в 1941 году – крымских немцев, в 1944 году – армян, болгар и греков.

Массовое возвращение депортированных началось в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Важную роль в юридическом оформлении этого процесса сыграла декларация Верховного Совета СССР 1989 года «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечению их прав». В 1991 году были приняты законы «О реабилитации жертв политических репрессий» и «О реабилитации репрессированных народов».

С 1993 года 18 мая отмечается в Крыму как День памяти жертв депортации.

«В эту скорбную дату мы чтим память безвинных жертв тех трагических событий, отдаем дань уважения тем, кто выстоял в условиях массовых репрессий, борясь за восстановление гражданских прав и норм гуманности», – говорится в обращении правительства автономии и президиума крымского парламента по случаю 65-й годовщины депортации.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в центре Симферополя пройдет всекрымский траурный митинг. В Меджлисе крымских татар надеются, что мероприятие соберет более 25 тысяч человек.

Кроме того, крымские татары проведут международную акцию «Минута скорби и единства» в память о жертвах депортации.

В настоящее время население Крыма составляет более 1,9 млн. человек, из них свыше 260 тысяч – крымские татары.