Украинцы меньше всего любят негров и цыган (соцопрос)

Украинцы наибольшую толерантность проявляют к украино- и русскоговорящим украинцам, а также к русским и белорусам, а наименьшую - к неграм и цыганам.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные социологического исследования обнародовал генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир ПАНИОТТО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, в свою семью украиноговорящих украинцев готовы принять 57% опрошенных, русскоговорящих украинцев – 53%, русских – 44,3%, белорусов – 18,6%, евреев – 8,3%, американцев – 6,6%, канадцев – 5,7%, поляков – 7,4%, французов – 6,4%, немцев – 5,9%, румынов – 5,3%, негров – 3,1% и цыган – 1,9%.

При этом 0,2% опрошенных считают, что в Украину нельзя пускать украиноговорящих украинцев, 0,4% - русскоговорящих украинцев, 0,7% - русских, 1,1% - белорусов, 6,6% - евреев, 14,6% - американцев, 5,3% - канадцев, 5,6% - поляков, 4% - французов, 7,8% - немцев, 8,5% - румын, 18% - негров, 40,7% - цыган.

«Чем старше респондент по возрасту, тем выше у него уровень ксенофобии. Чем выше образование, тем ниже уровень ксенофобии. В селах уровень предвзятого отношения к этническим группам выше, чем в городе и чем крупнее город – тем более низкий уровень ксенофобии», - сказал В.ПОНИОТТО.

По его словам, основными факторами, влияющими на уровень ксенофобии, являются экономическая ситуация в Украине, войны и конфликты в разных регионах мира, которые широко освещаются в СМИ, а также избирательные кампании в стране.

Киевский международный институт социологии проводил исследование 8-14 сентября 2006 года при участии 2012 респондентов в возрасте старше 18 лет в 24 областях Украины и в Крыму. Социологическая погрешность не превышает 3-4%.