Львовский суд оштрафовал инспектора ГФС, которую поймали на взятке в туалете

Сиховский районный суд Львова назначил 25,5 тысяч гривень штрафа налоговому инспектору областного управления Государственной фискальной службы Ольге Кокотко за получение 100 тыс. грн взятки. Об этом сообщают "Наши гроши. Львов".

"Суд признал виновным старшего инспектора Лычаковской ОГНИ управления налогов и сборов с физических лиц Главного управления ГФС во Львовской области Ольгу Кокотко в получении взятки в 100 тыс. грн за влияние на неприятие ее руководителями решений о проведении проверки и применения штрафных санкций в отношении субъекта предпринимательской деятельности", - сообщает издание.

Читайте такжеГлавный лесничий Черновицкой области предлагал полицейскому 8 тысяч евро ежемесячно

Согласно решению суда, Кокотко должна уплатить штраф в 25,5 тысяч гривень.

Кроме того, в течение трех лет Ольге Кокотко запрещено занимать должности в органах ГФС, государственной власти и местного самоуправления. Таковы условия соглашения о признании вины, которую утвердили 19 октября.

Как сообщал УНИАН, 15 августа 2017 года во Львове на взятке в 100 тысяч гривень задержали старшего государственного ревизора-инспектора, которая работала в Лычаковской объединенной налоговой инспекции ГУ ГФС во Львовской области.

Злоумышленница требовала 100 тыс. грн от предпринимателя-физлица, являющегося плательщиком единого налога второй группы, годовой лимит дохода для которой определен на уровне 1,5 млн грн, за обещание не проводить проверки и не принимать меры реагирования на нарушения налогового законодательства.