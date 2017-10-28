СМИ сообщили подробности о карьере судьи, которая ведет дело Зайцевой

Изучая Единый реестр судебных решений, журналисты выяснили, какие дела вела судья Киевского райсуда Харькова Светлана Муратова. Именно она сейчас разбирается в материалах резонансного ДТП в центре города.

Читайте такжеПеред кровавым ДТП в Харькове Зайцева провела два часа в элитном ресторане (документ)Судя по реестру, Муратова занималась разнообразными судебными процессами - по гражданским, административным и уголовным делам.

Только по уголовным делам, начиная с 2006 года, в реестре содержится 200 приговоров, вынесенных Муратовой. В основном эти приговоры касались дел, связанных с распространением наркотиков и кражи из магазинов, сообщает gx.net.ua.

Из более серьезных - в 2011 году рассматривала дело бомжа, который жестоко убил художника в пьяной драке. Бездомного она отправила в тюрьму на 12 лет.

В 2012 году Муратова на 8 лет отправила за решетку харьковчанина, который в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом незнакомого посетителя кафе.

Крайний приговор по уголовному делу датирован еще 15 ноября 2012 года. Тогда она осудила вора, который обокрал несколько магазинов на рынке "Барабашово". Ему присудили 2 года условно.

Также эта судья рассматривала много дел по ДТП – как с пострадавшими, так и без.

В ноябре 2010 года вынесен приговор в деле о ДТП с потерпевшими на улице Шевченко. Тогда автомобиль Hyundai сбил велосипедиста, а судебная история закончилась для виновного годом испытательного срока.

В июне 2011 года Муратова рассудила аварийную ситуацию, в которой погиб человек.

Предприниматель на внедорожнике превысил скорость и врезался в едущую впереди Daewoo, которую от удара вынесло на встречную, где она столкнулась с мусоровозом. Погибла пассажир легковушки. За рулем была сестра погибшей.

В итоге виновник оплатил ремонтвсех разбитых машин, заплатил дочери погибшей 70 тыс. грн морального ущерба, сестре погибшей, которая была за рулем, – 50 тыс. грн ущерба, 29 тыс. грн – предприятию, которому принадлежит мусоровоз. Все отказались от претензий, и Муратова вынесла приговор: пять лет лишения свободы с испытательным сроком три года. Другими словами, три года условно.