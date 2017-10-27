Во Львовской психбольнице выявили факты незаконного удержания больных

Прокуратура выявила нарушения во время проверки психиатрических заведений Львовщины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Читайте такжеВ Харькове суд арестовал мать, которая прыгнула с двумя детьми под поезд метро: женщине грозит пожизненное заключениеВо время проверки медицинских учреждений, в которых осуществляется принудительное лечение, прокуратура Львовской области выявила нарушения требований закона «О психиатрической помощи», регламентирующий порядок применения принудительных мер медицинского характера к лицам, которые больны психическими расстройствами. В частности, зафиксированы факты незаконного содержания больных после прекращения лечения.

К примеру, решением Франковского районного суда Львова отказано в принудительной госпитализации гражданина в Львовской областной клинической психиатрической больнице, однако, на момент проверки, мужчина продолжал безосновательно находиться в этом заведении.Такие действия работников привели к ограничению прав и свобод человека, гарантированных Конституцией и законами Украины.

Только после вмешательства органов прокуратуры, пациента выписали с указанного психиатрического заведения.

Кроме этого, выявлены случаи уклонения от исполнения судебных решений о предоставлении амбулаторной психиатрической помощи в принудительном порядке.

Установлено, что несмотря на то, что больной, который находился на учете в Николаевской коммунальной центральной районной больнице, не появлялся для планового осмотра, ответственные работники не выясняли причин его неявки и не принимали меры, чтобы его разыскать.

Таким образом, пациент уклонялся от выполнения решения суда относительно применения к нему указанного вида психиатрической помощи.

Также, выявлены нарушения и в Львовском областном психоневрологическом диспансере по периодичности осмотра больных врачами-психиатрами и комиссией врачей.

Медработники не предпринимали своевременных мер по продлению или прекращению оказания амбулаторной помощи в принудительном порядке, а также по розыску лиц, уклоняющихся от исполнения судебных решений о предоставлении психиатрической помощи.

В общем, в этом году, в этой сфере органами прокуратуры области внесено 9 документов прокурорского реагирования, к ответственности привлечены 14 человек.