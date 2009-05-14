Газовики предупреждают о техногенных катастрофах

Профсоюз работников газовых хозяйств Украины обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой выяснить, почему государственные органы, ответственные за регулирование газовой отрасли, нарушают свои прямые функции и не принимают меры по обеспечению полного возмещения расходов обл- и горгазов - предприятий, которые подпадают под действие Закона «О естественных монополиях».

Об этом сказано в сообщении указанного профсоюза со ссылкой на главу его совета Ивана ЯРОВОГО, переданном агентству УНИАН.

«Считаем, что такие действия значительно ухудшают и без того крайне тяжелое техническое состояние распределительных сетей, создают угрозу техногенных катастроф», - говорится в сообщении.

Профсоюз отмечает, что и в феврале, и в марте этого года на заседаниях правительства, посвященных проблемам газовой отрасли, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО публично соглашалась с аргументами профсоюза, давала подчиненным поручения принять меры по повышению тарифов на транспортировку и снабжение газа до экономически обоснованного уровня.

Как сказано в сообщении, даже было принято постановление №237 от 11 марта, в котором НКРЭ рекомендовалось до 15 апреля установить тариф с учетом полного возмещения расходов предприятий по газоснабжению и газификации.

Профсоюз отмечает, что ситуация в газовом хозяйстве критическая. «Резко, по некоторым облгазам вдвое, упали объемы прокачки газа потребителям. При этом транспортные тарифы, которые действуют, рассчитывались, исходя из цены импортного газа, который мы используем для производственно-технологических потребностей, в 179,5 долл., а не 360 или 228 долл., как в этом году», - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что государственные органы, которые отвечают за безопасность газовых сетей, в первую очередь Госгорпромнадзор, прямо указывают на необходимость пересмотра тарифов. «Даже представители НКРЭ вчера публично заявили, что тариф не отвечает рыночным реалиям и должен быть повышен. Другое дело, что для такого решения не хватает политической воли», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине работает более 50 обл- и горгазов, которые транспортируют топливо всем категориям потребителей.

6 августа 2008 года по всей Украине началась бессрочная акция протеста Профсоюза работников газовых хозяйств. В Киеве в митингах под зданием Кабинета Министров и Секретариата Президента участвовали более 3 тыс. человек – представители более чем 40 предприятий по газоснабжению и газификации. Основное требование участников Всеукраинской акции протеста: безотлагательно установить облгазам экономически обоснованные тарифы на услуги по транспортировке и снабжению природного газа.

С 13 мая 2009 г. Профсоюз работников газовых хозяйств Украины начал второй этап Всеукраинской акции протеста. Среди основных требований протестующих - пересмотр действующих тарифов на транспортировку газа, увеличение заработных плат, недопущение масштабных техногенных катастроф на газовых сетях, выплата долгов за услуги.

13 мая премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что намерена обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой разобраться, почему собственники облгазов не выплачивают зарплату своим сотрудникам.

При этом она подчеркнула, что облгазы являются частными структурами. «То, что сегодня собственники облгазов не платят достойную зарплату людям, которые у них работают, это лишь свидетельство того, что большой ошибкой во времена КУЧМЫ, ЯНУКОВИЧА и всей их гвардии, большой ошибкой было приватизировать областные газоснабжающие компании… И сегодня люди, которые работают у частных собственников, на своей жизни по сути дела ощущают, что такое частный бизнес там, где его не должно быть», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она еще раз подчеркнула, что облгазы должны находиться в государственной собственности. «Я еще раз хочу подчеркнуть, что облгазам денег предоставлено достаточно. Для населения тарифы на природный газ повышаться не будут. Я еще раз на этом акцентирую», – сказала премьер.

При этом она подчеркнула, что люди, которые не получают зарплату, должны обращаться для решения этого вопроса не только к руководству облгазов, но и в прокуратуру. «Я как глава правительства помогу им это сделать. Я обращусь с письмом в Генеральную прокуратуру, чтобы она разобралась, куда частные облгазы направляют деньги, которые они получают за услуги по поставке и транспортировке газа, и почему они людям, которые у них работают, недоплачивают зарплату», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.