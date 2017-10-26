Рева предлагает распространить одесский опыт оказания социальных услуг по всей стране

26 октября 2017 года в рамках рабочего визита в Одессу Министр социальной политики Украины Андрей Рева побывал в муниципальном Центре интегрированных услуг, открытом 2 сентября текущего года на первом этаже будущей мэрии на ул. Косовская, 2д.

Новый Центр работает по принципу "открытый офис" и включает в себя работу трех фронт-офисов - Центр предоставления интегрированных социальных услуг, Центр предоставления административных услуг и Центр запросов и обращений граждан.

Кроме того, при поддержке ЮНИСЕФ одесский Центр предоставления интегрированных социальных услуг реализует первый в Украине пилотный проект сопровождения клиента по принципу "кейс-менеджмент".

Андрей Рева отметил, что Одесса - единственный город в Украине, где реализуется новая система подхода к оказанию социальных услуг. В частности, перенять опыт одесской городской власти 27 октября приедут главы территориальных громад со всей Украины - в ходе коллегии Министерства соцполитики.

«На мой взгляд, мы должны распространить опыт Одессы на всю Украину. Перед тем как предоставить социальную услугу необходимо провести мониторинг действительных социальных проблем людей, обратившихся за помощью. Специалисты, которые находятся здесь - в Центре, беседуют с гражданами и выясняют их проблему, потом создается маршрут действий. И за клиентом закрепляется специалист, который помогает ему в решении всех социальных проблем, которые у него есть. Мы хотим показать этот опыт нашим коллегам, которые работают по всей Украине», - рассказал Андрей Рева.

Одесский городской голова Геннадий Труханов отметил, что сегодня одна из основных задач работы городской власти - предоставление качественных услуг. В Одессе более 400 млн. гривен выделяется на городские программы социальной защиты.

«Прозрачный офис - это новый этап доступности власти. Мы действительно вывели систему оказания услуг на качественно новый уровень и ежедневно ее совершенствуем", отметил Геннадий Труханов.

Министр социальной политики также отметил, что Одесса сегодня является отличным примером сотрудничества государственной власти и муниципалитета.

«Невозможно решить все проблемы из Киева. Только такое взаимодействие центральных и местных органов власти даст нам позитивный результат», - подчеркнул Андрей Рева.