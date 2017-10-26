Мосийчук о покушении на него: в живых остался только благодаря погибшему охраннику

Нардеп Игорь Мосийчук прокомментировал покушение на него и рассказал, что жив остался только благодаря погибшему охраннику. Об этом он написал в Facebook.

"В живых я остался только благодаря моему погибшему охраннику Руслану. Он бывший беркутовец, который в 2013 стоял по другую сторону баррикад. А вчера он погиб спасая меня - националиста. Жизнь не черно-белая. Чтобы победить мы должны это осознать. Украинская нация должна стать единой, перевернув страницу внутренних распрей. Выражаю искренние соболезнования его семье. Я никогда их не забуду. Теперь у меня трое детей. Третий ребенок - четырехлетняя дочь Руслана", - написал нардеп.

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Как сообщал УНИАН, советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк назвал покушение на Мосийчука терактом, который "могли сделать российские спецслужбы".

Напомним, вечером 25 октября в 22:15 возле редакции телеканала «Эспрессо» на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек, еще двое – охранник нардепа и прохожий - погибли. Также среди пострадавших – политолог Виталий Бала.

Взрыв квалифицировали как теракт, расследованием будет заниматься ГУ СБУ в городе Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева. По предварительной оценке правоохранителей, взорвался мотоцикл, припаркованный возле автомобиля. Все раненые были доставлены в больницу с повреждениями различной степени. Мосийчук сейчас находится в клинике "Борис".

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Позже сам Мосийчук заявил, что после проведенной ночью операции его состояние стабилизировалось. По словам наррдепа, он провел на операционном столе четыре часа, медики извлекли из его тела большое количество осколков.