Создатели "Матрицы" раскрыли тайну зеленого кода, сопровождающего все три части культового фильма

Строки зеленого кода из японских иероглифов и цифр, которые появляются в трех частях знаменитого фильма "Матрица", составлены из рецептов суши. Об этом рассказал художник-постановщик фильма Саймон Уайтли в интервью порталу CNET, который и создал легендарный зеленый код.

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"Мне нравится говорить всем, что код из "Матрицы" сделан из японских рецептов суши. Без этого кода нет "Матрицы", – признается он.

Оказалось, что символы, которые появляются в заставке трех фильмов франшизы, взяты из кулинарной книги жены-японки Саймона Уайтли.

Фильм "Матрица" был снят в 1999 году братьями Вачовски, известными после операций по смене пола как сестры Вачовски. В 2003 году на экраны вышли следующие две картины серии под названиями "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция".