Защита Зайцевой не будет оспаривать ее меру пресечения

Защита 20-летней Елены Зайцевой не будет оспаривать ее меру пресечения. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Арестантка останется в СИЗО как минимум на два месяца без права внесения залога - сообщила ТСН адвокат подозреваемой. Объяснив, что все ради того, чтобы не привлекать излишнее внимание к подзащитной.

В пенитенциарной службе рассказали, что в камере, где держат водителя, кроме нее, еще девять ранее не судимых женщин. Там есть все удобства и даже телевизор. Арестантка может получать передачи и видеться с адвокатом.

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Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. В результате ДТП погибли пять человек, еще шестеро получили травмы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. 20 октября суд постановил взять под стражу на два месяца 20-летнюю Зайцеву. По версии следствия, в материалах производства достаточно доказательств, что именно действия девушки привели к аварии. В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Зайцева во время совершения ДТП находилась под действием опиатов.