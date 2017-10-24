Антирейдерский штаб Житомирщины призвал полицию и прокуратуру защитить права землевладельцев

Областной антирейдерский штаб Житомирщины направил обращение в полицию и прокуратуру по защите прав землевладельцев. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, областной антирейдерский штаб рассмотрел сегодня очередные 3 обращения от фермерских хозяйств и руководителей сельскохозяйственных предприятий области относительно нарушения прав землевладельцев – два из них направил на рассмотрение в главное управление Национальной полиции в области и одно - в областную прокуратуру.

Заседание штаба состоялось сегодня, 24 октября, с участием заместителя председателя – руководителя аппарата облгосадминистрации Алексея Ясюнецького.

«Наш штаб собирается оперативно. В воскресенье вечером были совершены неправомерные действия государственного регистратора в отношении ЧСП «Трояновсокое» и уже сегодня, по решению штаба, мы направили обращение в управление полиции и рекомендовали взять на контроль управлению юстиции действия регистратора. Есть потребность реагировать и предупреждать злонамеренные действия, поэтому мы и собираемся», – сказал, в частности, Ясюнецкий.

Так, обращение КФХ «Горизонт» относительно незаконного сбора урожая представители штаба также направили к главному управлению Национальной полиции в области.

«Кроме этого, антирейдерский штаб просит областную прокуратуру провести служебную проверку в отношении действий прокурора Коростышевского района в деле с ПП «ВВ-АГРО», где были захвачены земельные участки», - говорится в сообщении.

В общем, штаб с начала своей работы уже рассмотрел 22 обращения.

Как отмечают в ОГА, фермерских хозяйств и руководители сельскохозяйственных предприятий Житомирщины могут направить обращение о нарушениях прав землевладельцев к антирейдерского штаба – написать письмо на руководителя штаба или же позвонить на горячую линию (0412) 47-47-50.

«Также можно обратиться по телефону «горячей линии» штаба (0412) 47-47-50, или непосредственно по адресу управления агропромышленного развития ОГА: г. Житомир, майдан им. С.П. Королева 3/14», - говорится в сообщении.