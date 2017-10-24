Журналисты узнали, кто из чиновников продает недвижимость в оккупированном Крыму (видео)

Кто из власть имущих продает недвижимость в оккупированном Крыму. Об этом говорится в расследовании программы "Гроши".

Депутат БПП Сергей Куницын оформляет свою недвижимость по российскому законодательству и продает ее за 66 миллионов рублей.

По крайней мере так утверждает российский активист Александр Талипов, указывая на дворец в центре Симферополя, объявление о продаже которого размещено в интернете.

"Общая площадь 715 квадратных метров, 5 этажей, 12 жилых комнат класса "люкс", 7 туалетов, бильярдная, холл, спортзал, бассейн, зимний сад и сауна", - указывается в объявлении.

Сам Куницын признается, что знаменитый дворец действительно построил он, однако кому он сейчас принадлежит из госреестров неизвестно. В июле собственность на участок была переоформлена.

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Он уверяет, что сейчас поместье принадлежит его бывшей жене-гражданке России, и он не знает, как именно она распоряжается своим имуществом. Поэтому вопрос остается открытым.

Кстати, продать имущество в оккупированном Крыму не так и просто, потому что за его перерегистрацию нужно оплатить 30% от его стоимости.

Поэтому, как отмечает эксперт, такая недвижимость пользуется спросом у боевиков из ОРДЛО, которые его покупают за незаконно добытые в регионе деньги.

Некоторые из депутатов, имеющих недвижимость в Крыму, ждут деоккупации и ничего не делают с ним.

Однако юристы убеждают, что имущество в Крыму продать все-таки можно, если это сделать дважды - по украинскому и российскиму законодательству.

Судя из реестров и информации СМИ недвижимость и бизнес в Крыму имеют больше тысячи украинских чиновников. О том, как они ими пользуются и какие доходы получают, мы сможем узнать только после его деоккупации.