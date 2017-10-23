Суд сегодня изберет меру пресечения для похитительницы младенца в Киеве

Оболонский районный суд Киева сегодня проведет заседание по определению меры пресечения для 20-летней киевлянки, похитившей полуторамесячного младенца. Об этом сообщил в Twitter внештатный советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко.

Читайте такжеПохитительнице ребенка в Киеве объявили о подозрении«Заседание суда по определению меры пресечения для девушки, похитившей младенца, состоится сегодня в 16.00 в Оболонском суде», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 20 октября в Оболонском районе Киева была похищена полуторамесячная девочка, пока ее отец забирал из детсада старшую дочь. С помощью видео с камер наблюдения правоохранительные органы установили, что ребенка похитила женщина. Злоумышленница следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком. 21 октября полицейские задержали похитительницу и ее сожителя.