Поставки нефти на украинские НПЗ увеличились

Поставки нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в январе-апреле текущего года увеличились на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 3,136 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Поставки украинской нефти в январе-апреле на украинские НПЗ сократились на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 858,9 тыс. тонн.

За четыре месяца 2009 года украинские НПЗ переработали 3,348 млн. тонн нефти, что на 20,4% больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году поставки нефти на украинские НПЗ сократились на 19% по сравнению с 2007 годом – до 10 млн. 213,2 тыс. тонн. В частности, было поставлено 3 млн. 645,5 тыс. тонн нефти собственной добычи (35,7% от общего объема поставки) и 6 млн. 567,7 тыс. тонн импортировано (соответственно – 64,3%), в том числе: 6182,5 тыс. тонн – из России (60,5%), 280,1 тыс. тонн – из Ирака (2,7%) и 105,1 тыс. тонн – из Беларуси (1,1%).

В 2008 году украинские НПЗ переработали 10 млн. 482,8 тыс. тонн нефти, что на 24,1% меньше, чем в 2007 году.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский («Нафтогаз Украины»), по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.