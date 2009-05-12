Стоимость жилья на вторичном рынке Киева (по районам)

Средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева с 1 по 10 мая т.г. снизилась на 0,2% (3 долл.) – до 1515 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1095 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2595 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Оболонском районе – на 0,58% (9 долл.) – до 1478 долл., Днепровском – на 0,12% (1 долл.) – до 1211 долл., Голосеевском – на 0,38% (6 долл.) – до 1525 долл., Соломенском – на 0,06% (1 долл.) – до 1375 долл., Печерском – на 0,36% (9 долл.) – до 2595 долл., Подольском – на 0,34% (5 долл.) – до 1397 долл., Дарницком – на 0,12% (1 долл.) – до 1095 долл., Деснянском – на 0,12% (1 долл.) – до 1159 долл.

При этом стабилизация цен была зафиксирована в Шевченковском (на 1979 долл.) и Святошинском (на 1263 долл.) районах.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева в апреле т.г. снизилась на 9,17% (153 долл.) – до 1518 долл. за 1 кв. м; в первом квартале т.г. – снизилась на 27,22% (625 долл.) – до 1671 долл. за 1 кв. м.; в 2008 году – снизилась на 33,23% (1143 долл.) – до 2297 долл. за 1 кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.