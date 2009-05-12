У Нафтогаза накопилось долгов на 60 миллиардов

Из 1,8 млрд. грн. уплаченного НАК "Нафтогаз Украины" в апреле налога на добавленную стоимость (НДС), 1,3 млрд. грн. являются привлеченными компанией кредитами от коммерческих банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК на пресс-конференции во вторник.

По его словам, общая кредиторская задолженность НАК "Нафтогаз Украины" в 2008 году увеличилась более чем в два раза, или на 29,5 млрд. гривен, и по состоянию на начало 2009 года составила 56,2 млрд. грн. На сегодня кредиторская задолженность компании оценивается в 60 млрд. грн.

Как сообщалось, НАК «Нафтогаз Украины» и НАЭК «Энергоатом» являются крупнейшими должниками по платежам в государственный бюджет Украины.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.