У Нафтогаза накопилось долгов на 60 миллиардов
Считали в Секретариате Президента
|Александр Шлапак
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК на пресс-конференции во вторник.
По его словам, общая кредиторская задолженность НАК "Нафтогаз Украины" в 2008 году увеличилась более чем в два раза, или на 29,5 млрд. гривен, и по состоянию на начало 2009 года составила 56,2 млрд. грн. На сегодня кредиторская задолженность компании оценивается в 60 млрд. грн.
Как сообщалось, НАК «Нафтогаз Украины» и НАЭК «Энергоатом» являются крупнейшими должниками по платежам в государственный бюджет Украины.
Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.