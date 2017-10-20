В Днепре презентовали современную технику для уборки улиц

Мэр Днепра Борис Филатов 20 октября презентовал шесть единиц новой коммунальной техники для уборки городских дорог. Во время мероприятия мэр отметил, что сегодня Днепр уже полностью готов к зиме.

В то же время Борис Филатов добавил, что с этого года дороги города планируется убирать силами коммунальных служб, а не подрядчика.

«В нашем распоряжении есть около 20 таких автомобилей, с ними мы закроем потребности правого берега. Могу сказать одно – подобного оборудования нет даже в столице. Это автомобили, которые покупали по индивидуальному заказу», – отметил мэр Днепра.

В то же время заместитель мэра Михаил Лысенко во время презентации техники отметил, что стоимость приобретенного составляет 63 млн грн. Технику будут применять для уборки города в течение всего года. Автомобили оборудованы солеразбрасывателем и резервуарами с соляной жидкостью.

«Вся техника – европейского образца, ее мы выбирали на выставке. Это автомобили марки Ford, однако на машинах установлено оборудование и других производителей», – рассказал заместитель мэра города.

Чиновник также добавил, что в целом в этом году для города закупили уже 12 машин. До конца года планируется приобрести 10 единиц малогабаритной техники, чтобы убирать тротуары.