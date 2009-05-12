Мировые цены на нефть понизились
01:38, 12 мая 2009Общество
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Завершились биржевые торги
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 11 мая на ведущих нефтяных биржах понизились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в июне составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 57,48 (-0,66) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 58,50 (-0,13) долл./барр.
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