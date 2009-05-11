Завтра синоптики обещают дожди и грозы

Синоптики на завтра, 12 мая, прогнозируют в Украине дожди, местами сильные.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в западных областях, а днем в Украине (кроме восточных областей) ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, град, в Карпатах, а днем и в Киевской и Черниговской областях местами сильные дожди.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, во время гроз шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°; днем 20-25°, в западных областях 13-18°; в Карпатах на протяжении суток 7-12°.

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами сильный, с грозами. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью по области 9-14°, днем 20-25°; в Киеве ночью 11-13°, днем 20-22°.