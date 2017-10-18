Вспышка вирусного гепатита в Харьковской области: количество больных возросло

По состоянию на 18 октября среди жителей пгт Андреевка Балаклейского района Харьковской области зарегистрировано еще три случая вирусного гепатита, в том числе у одного ребенка.

Из 10 заболевших - шестеро из "семейных" ячеек (одна семья – четверо больных и еще одна – двое), передает Depo.Харьков, ссылаясь на Харьковский областной лабораторный центр Минздрава.

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Все заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение Балаклейской ЦРБ, получают лечение.

"Результаты лабораторных исследований проб питьевой воды на наличие антигена вирусного гепатита А негативные. Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются", - отметили в лабцентре.

Как сообщали СМИ, с 12 по 17 октября среди жителей пгт Андреевка Балаклейского района зарегистрировано семь случаев инфекционных заболеваний, в том числе у двух детей. Предварительный диагноз – вирусный гепатит.