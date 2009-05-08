В Крыму объявлено штормовое предупреждение
10:28, 08 мая 2009Общество
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В Крыму на сегодня, 8 мая, объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.
«На протяжении суток на территории крымской автономии ожидаются местами сильные ливни, грозы и град», – говорят спасатели.
Кроме того, возможен сильный ветер, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду.
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