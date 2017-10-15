В оккупированном Крыму задержали почти 50 человек, участвовавших пикетах. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что они были задержаны полицией и отпущены после проведения профилактических бесед.

"За нарушения требований Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в органы внутренних дел были доставлены 49 граждан, участвовавших в пикетировании. После получения от них объяснений и проведения профилактических бесед все участники мероприятий были отпущены из помещений ОВД", - сказано в сообщении.

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По факту проводится проверка с целью установления и привлечения к ответственности лиц, "виновных в организации и участии в незаконных публичных мероприятиях".

Как сообщал УНИАН, 14 октября по всему Крыму люди вышли на одиночные пикеты с требованием остановить беспредел силовиков, обыски, аресты и похищения людей. По всему Крыму вышли более 100 человек - это и в Старом Крыму, и в Феодосии, и в Симферополе, в Бахчисарае и других уголках полуострова.