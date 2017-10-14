В аннексированном Крыму задержали не менее 15 участников одиночных пикетов - "Крым.SOS"

В аннексированном Крыму задержали, по меньшей мере, 15 человек, которые вышли на улицы на одиночные пикеты против беспредела силовиков.

Об этом заявила координатор гражданской инициативы «Крым.SOS» Тамила Ташева в эфире «112 Украина».

По ее словам, «по всему Крыму вышли более 100 человек - это и в Старом Крыму, и в Феодосии, и в Симферополе, в Бахчисарае и других уголках полуострова».

Она отметила, что в отношении некоторых задержанных составляют протоколы об административных правонарушениях, другие просто находятся в отделениях полиции, некоторых «увезли в неизвестном направлении».

«На данный момент известно, что, как минимум, 15 человек являются задержанными, их отвезли в местные РОВД, или задерживали и увозили в неизвестном направлении люди в штатском без опознавательных знаков», - сказала Ташева.

Она заявила, что «люди вышли, чтобы поддержать тех, кого задерживают в последнее время очень активно».

«Минимум, 10 новых уголовных дел появилось за последние две недели. На прошлой неделе задержали четыре человека, на этой неделе - 6. Есть минимум 9 новых административных дел, было с десяток обысков на территории Крыма. Люди, которые вышли на одиночные пикеты, говорят, что они не террористы и не экстремисты, и просят остановить этот беспредел», - отметила координатор гражданской инициативы.

Она напомнила, что в настоящее время известно о более 55 уголовных дел, в основном против крымских татар.

«Есть очень большое количество пропавших без вести - это минимум 18 человек. Есть десятки административных дел, когда людям выписывают или огромные штрафы, 150 тыс. руб., или сажают их на 10 суток админареста. Ситуация сложная, но люди не перестают бороться», - подчеркнула Ташева.

Как сообщал УНИАН, 14 октября по всему Крыму люди вышли на одиночные пикеты с требованием остановить беспредел силовиков, обыски, аресты и похищения людей.