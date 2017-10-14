В 2017 году Вооруженные силы получат более 2,3 тысяч единиц вооружения и военной техники – глава государства
13:16, 14 октября 2017Общество
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Об этом Порошенко сообщил, выступая перед военнослужащими на территории военного аэродрома “Озерное” в Житомирской области.
Около тысячи единиц вооружения и военной техники ВСУ получат до конца года / фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в течение 2017 года армии уже передали 1,3 тыс. единиц вооружения и военной техники, еще около тысячи единиц Вооруженные силы получат до конца года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил, выступая перед военнослужащими на территории военного аэродрома “Озерное” в Житомирской области.
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«В целом в течение 2017 года Вооруженным силам Украины уже передано около 1,3 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 22 тыс. ракет и других боеприпасов. До конца года войска получат еще более тысячи единиц вооружения и военной техники», - сказал он
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