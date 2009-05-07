Ехануров подписал приказ о фейерверках

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ подписал приказ № 216 “О проведении праздничных фейерверков в честь 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне”.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, в соответствии с приказом, 9 мая в 21.00 в столице Украины городе-герое Киеве, городах-героях Одессе, Севастополе и Керчи, а также в городах Винница, Львов, Житомир, Ривне и Днепропетровск состоятся праздничные фейерверки двадцатью залпами.

Проведение праздничных фейерверков поручено организовать начальнику Генерального штаба – Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины.