Ехануров подписал приказ о фейерверках
15:14, 07 мая 2009Общество
1119 0
Двадцатью залпами
Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ подписал приказ № 216 “О проведении праздничных фейерверков в честь 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне”.
Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, в соответствии с приказом, 9 мая в 21.00 в столице Украины городе-герое Киеве, городах-героях Одессе, Севастополе и Керчи, а также в городах Винница, Львов, Житомир, Ривне и Днепропетровск состоятся праздничные фейерверки двадцатью залпами.
Проведение праздничных фейерверков поручено организовать начальнику Генерального штаба – Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter