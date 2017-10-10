Секретарь Киевсовета: открытие Театра на Подоле не исключает возможность его снести

Ввод в эксплуатацию и открытие Театра на Подоле не помешает городу выполнить петицию киевлян о сносе здания театра. Об этом "Украинской правде. Киев" сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

"То, что данное здание здано в эксплуатацию, никоим образом не мешает городским властям снести это здание, или выполнить что-либо, о чем идет речь в петиции", - сказал Прокопив. Он добавил, что поскольку здание принадлежит территориальной общине, то город "волен делать с ним, что угодно".

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"Это было бы критично, если бы это было в частной собственности и частный застройщик так сделал и считал, что так должно быть. Но театр находится в коммунальной собственности. То есть городу ничего не мешает в любой момент делать ему реконструкцию, менять фасад, если будет принято решение, что нужно на это выделить бюджетные средства", - подчеркнул секретарь Киевсовета.

Одновременно он поставил под сомнение целесообразность выделения десятков миллионов гривен из бюджета города на перестройку театра. "Вот есть здание. Мы получили ее в таком виде. В таком виде оно обществу не нравится. Если найдется другой инвестор, который будет готов заплатить те же 174 миллиона, чтобы сломать и перестроить, то, может, это и правильно. Или, может, те люди, которые выступают категорически против, согласны сами скинуться и перестроить за свои деньги. Еще есть петиция. Мы должны ее рассмотреть и принять решение. Возможно, если критическое количество людей считает, что на это нужно выделить средства из городского бюджета и перестраивать, то я не исключаю, что и такой вариант может быть", - пояснил Прокопив.

Городской голова Виталий Кличко установил срок реализации этой петиции – она должна быть выполнена до 1 апреля 2018 года. Петиция уже рассмотрена, соответствующими за ее исполнение назначены заместители председателя КГГА Анна Старостенко и Александр Спасибко.

Сейчас, по словам Прокопива, над реализацией требования общества работает рабочая группа из числа городских чиновников, представителей различных институтов и общественности. "Нам надо сделать основное, что следовало из этой петиции, по моему мнению, – не допустить в будущем таких случаев, когда частный инвестор тратит большую сумму денег, хочет городу сделать подарок, а в конце город и инвестор получают проблему, потому что внешний вид не был согласован с обществом. То есть должна быть дискуссия по таким вопросам", - сказал Прокопив.

Он не смог сказать, что же будет с Театром на Подоле в контексте петиции о его сносе. "Городской голова четко установил срок выполнения этой петиции. Сейчас это решение обсуждается", - подытожил Прокопив.

Как сообщалось, 9 октября президент Украины Петр Порошенко открыл Театр на Подоле в Киеве. Президент назвал новый театр «храмом искусства ХХІ века» и выразил уверенность, что «мы все будем им гордиться». Порошенко вспомнил, как, прогуливаясь по Андреевскому спуску вместе с женой Мариной в 1987 году, мечтал о «чем-то подобном» в Киеве.

Справка УНИАН. Строительство Театра на Подоле началось в 2004 году. Ранее на его месте располагался частный театр Прахова. В советские времена его снесли.

Первая очередь строительства нового академического театра включала возведение административного здания Театра на Подоле с малым залом для зрителей. Вторая очередь – новостройку со зрительным залом почти на 300 мест.

По состоянию на начало 2006 года было завершено административное сооружение с небольшой сценой и начаты работы второй очереди объекта. Однако из-за нехватки средств работы были остановлены, сдача объекта была отложена.

В апреле 2015 года вышло распоряжение КГГА относительно завершения сооружения Киевского драматического театра на Подоле, согласно которому долгострой на Андреевском спуске достроят за меценатские средства.

28 ноября 2016 года руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко отметил, что во время строительства был изменен проект, который утверждался с самого начала работ. По его словам, «архитектура изменилась» после того, как был найден меценат для завершения строительства. Тогда сообщалось, что корпорация Roshen направила 165,854 млн грн на строительство Театра на Подоле.

Во время презентации фасада возведенного здания театра на Подоле, которая состоялась 29 ноября 2016 года, активисты пикетировали объект. Обновленный фасад здания вызвал широкий резонанс в соцсетях, где возмущенные киевляне писали, в частности, что он больше напоминает «крематорий, а не театр», и обращали внимание, что здание театра выше других сооружений на исторической улице.

Общественная петиция с требованием разобрать фасад Театра на Подоле набрала необходимые 10 тыс. подписей для рассмотрения властью Киева.

Кличко заявил, что вид нового здания Театра на Подоле будет доработан с учетом советов специалистов и замечаний общины. Для этого была создана рабочая группа, в которую вошли как представители власти, так и эксперты, специалисты, представители общественности, в частности ОО «Община Андреевского спуска», Национального союза архитекторов, Украинского общества охраны памятников, Института проблем современного искусства Киево-Могилянской академии, союза театральных деятелей, лиги экскурсоводов Киева.