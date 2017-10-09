В Киеве открыли скандальный "Театр на Подоле"

На Андреевском спуске в столице состоялось открытие обновленного "Театра на Подоле". Об этом в своем Twitter написал президент Украины Петр Порошенко, который приехал на открытие театра.

"Театр на Подоле – уникальный. Уверен, что все мы будем им гордиться. Спасибо всем, кто приобщился к реализации этого большого проекта", – отметил президент.

"Очень важно, что в Украине во время российской агрессии, именно во время войны в Киеве отрывается новое, реконструированное здание "Театра на Подоле". Это символ нашего будущего", - сказал Порошенко, пишет Украинская правда.

Он назвал театр не просто уникальным, а храмом искусства.

"Этот театр является уникальным. Потому что он рождался в муках", - рассмеялся президент. – Это очевидно, потому что многие считали, что они прикрылись театром, но здесь строится торговый центр или что-то другое. Если бы они пришли и посмотрели, то они бы увидели фантастическое фойе, уникальное сценическое оборудование, оборудование для голограмм, уникальный театр. Храм искусства 21 века".

Вітаю усіх киян, усе театральне братерство України, шанувальників театрального мистецтва – з відкриттям нового приміщення Театру на Подолі — Петро Порошенко (@poroshenko) October 9, 2017

На мероприятие приехал также и городской председатель Киева Виталий Кличко.

Открытие прошло на фоне протестов представителей "Громады Андреевского спуска" против здания, которое, на их взгляд, портит внешний вид исторической части Киева.

Также, пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в Facebook сообщил, что это самый современный театр в Украине, оборудованный лифтом для людей с потребностями, современной акустической аппаратурой и системой, которая позволяет в режиме реального времени воспроизводить голографические трансляции событий из любой точки планеты.

Реконструкция здания театра длилась 21 месяц. Зрительный зал рассчитан на 253 места.

Напомним, осенью 2016 года киевлян возмутил фасад нового здания Киевского драматического театра, построенного на Андреевском спуске.

"Украинской правде" стало известно, что Архитектурно-градостроительный совет, который рассматривал проект, сделал замечание и попросил архитектора Олега Дроздова учесть их. После этого Дроздов должен был предоставить проект на рассмотрение совета для утверждения, но он не появился.

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Реконструировали театр за счет кондитерской корпорации "Рошен". Компания выделила 165 миллионов гривен.

29 ноября 2016 года фасад нового здания театра открыли.

Архитектор нового здания киевского академического театра на Подоле Олег Дроздов утверждает, что не получал конструктивных предложений по изменению в фасаде театра.

В то же время главный архитектор Киева Александр Свистунов заявил, что по новому зданию театра будут проведены общественные обсуждения.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что без учета мнения специалистов и общественности относительно внешнего вида здания, театр на Подоле не будет сдан в эксплуатацию.

В декабре столичная власть пообещала провести независимую техническую экспертизу относительно возможных нарушений градостроительного, памятко-охранного законодательства, авторских прав при реконструкции здания Театра на Подоле до апреля 2017 года.

27 декабря прошло первое публичное обсуждение Театра на Подоле.

28 декабря 2016 года петиция на сайте Киевсовета с требованием демонтировать фасад нового здания Театра на Подоле набрала необходимые для рассмотрения 10 тысяч голосов.

29 декабря 2016 Киевсовет сообщил, что принял к рассмотрению петицию о сносе нового фасада театра на Андреевском спуске.

В марте при Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА создали рабочую группу, которая должна была заняться урегулированием ситуации вокруг Театра на Подоле.

9 апреля вокруг скандального Театра на Подоле убрали строительный забор.

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20 апреля стало известно, что архитектор Герман Волга вместе с другими архитекторами-киевлянами разработал альтернативный проект здания Театра на Подоле.

В сентябре на сайте петиций к Киевсовету зарегистрировали требование ввести скандальное здание Театра на Подоле в эксплуатацию. Сейчас она собрала 4,6 тысячи подписей.

26 сентября пресс-служба корпорации Roshen сообщила, что проектная документация по реконструкции Театра на Подоле получила положительное заключение Украинской государственной строительной экспертизы.

29 сентября Госархстройинспекция Украины приняла в эксплуатацию скандальное здание Театра на Подоле.