В Харькове и области начался отопительный сезон

В Харькове и области к отоплению начали подключать объекты соцсферы В Харькове и области сегодня, 9 октября 2017 года, начался отопительный сезон. Об этом на странице в Facebook сообщила председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

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Так, сегодня в Харькове и области начнется подключение к отоплению в учебных, медицинских и детских учреждениях, тогда как отопительный сезон в жилых домах начнется с 15 октября.

"Подписала распоряжение о начале отопительного сезона. В учебных, медицинских и детских заведениях подключение начнется уже сегодня, в жилых домах с 15 октября. Технологический процесс подключения займет от 2 до 10 дней", - написала она.

Как сообщал УНИАН, в Киеве начинают подключать тепло в школы, больницы и детсады.