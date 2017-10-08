Умерший в Киеве во время марафона тернополянин был директором местного мясокомбината

Во время «Киевского международного марафона 2017» 8 октября умер директор «Тернопольского мясокомбината» Виктор Малюта.

Об этом сообщает пресс-служба компании «Агропродсервис», в которую структурно входит «Тернопольский мясокомбинат».

«Сегодня преждевременно ушел из жизни директор «Тернопольского мясокомбината» Виктор Малюта. Жизнерадостный и всегда улыбающийся, профессионал своего дела. Любил жизнь и заботился о своем здоровье. Но сегодня, во время соревнований по бегу в Киеве, сердце неожиданно остановилось...», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве во время марафона умер 54-летний мужчина из Тернополя.

По словам генерального менеджера компании «Run Ukraine», которая является организатором «Киевского международного марафона 2017», Дмитрия Черницкий, мужчине стало плохо, он упал, ему сначала начали оказывать первую помощь окружающие бегуны, потом в течение первой минуты к нему подъехали медики- волонтеры из мобильной службы «Мед-Хелп» - они оказывали ему помощь, а затем прибыли сотрудники Красного Креста, и когда подъехала «скорая помощь», то, к сожалению, мужчина уже умер.

Это произошло на 5-м километре, то есть, тернополянин не одолел даже полдистанции. Он впервые участвовал в таком марафоне. На финише его ждали жена, дочь и зять.

В полиции Киева сообщили, что по факту смерти марафонца открыто уголовное производство с правовой квалификацией "внезапная смерть". Причины смерти станут известны после экспертизы.