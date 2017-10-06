В Киеве проректор университета присвоила 700 тысяч гривен, выделенных на обучение инвалидов и сирот

Киевской местной прокуратурой №9 направлен в суд обвинительный акт по обвинению проректора - главного бухгалтера одного из столичных университетов по факту присвоения государственных средств, выделенных на обучение детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

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«В ходе следствия установлено, что подозреваемая незаконно внесла в официальные документы завышенные суммы за оплату обучения студентов из числа детей-инвалидов, детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. В дальнейшем на основании этих документов на счета университета из бюджета города было безосновательно перечислено более 700 тыс. грн», - говорится в сообщении.

По результатам расследования главному бухгалтеру - проректору сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

«В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде залога в размере 320 тыс. грн. Кроме того, в ходе досудебного расследования по ходатайству следователя, согласованному с прокурором, последняя отстранена от должности», - сообщили в прокуратуре.

Расследование в отношении других должностных лиц университета и подразделений Киевской городской государственной администрации по факту присвоения указанных средств выделено в отдельное уголовное производство, досудебное расследование по которому продолжается.

Как сообщал УНИАН, в сентябре украинские университеты вновь опустились в рейтинге лучших вузов мира.