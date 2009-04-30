На 8 лет осужден экс-глава райгосадминистрации

Хмельницкий межрайонный суд признал бывшего председателя Красиловской районной государственной администрации виновным в совершении ряда преступлений, связанных со взяточничеством, и назначил ему наказание через лишение свободы сроком на 8 лет.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины.

Как отметили работники правоохранительных органов, должностное лицо было задержано оперативниками Госслужбы борьбы с экономической преступностью в июне прошлого года «на горячем» - сразу после получения им взятки в сумме 100 тысяч гривен от двух жителей города Красилов. Именно такую сумму председатель райгосадминистрации требовал за содействие в приобретении по заниженной стоимости имущественного комплекса филиала областной фармакологической фирмы.