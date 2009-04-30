Памятник Куприну установлен в Балаклаве

В Балаклаве на набережной Назукина сегодня завершились работы по установке памятника русскому писателю Александру Куприну.

Как передает корреспондент УНИАН, бронзовый Куприн, ростом с обычного человека, стоит в свободной позе, слегка опираясь на решетку набережной.

Автор памятника - севастопольский скульптор Станислав ЧИЖ, в жизнь идею воплотил также севастополец Георгий ГРИГОРЬЯНЦ.

Побывавший сегодня в Балаклаве председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН высоко оценил работу и архитекторов, и строителей. С.КУНИЦЫН выразил уверенность, что «памятник станет украшением Балаклавы». Тем более, как сказал он, «Куприн и Балаклава – неразрывны». «И вот что интересно: в 1905 году градоначальник Севастополя Максимов выслал писателя из города. А спустя 104 года певец листригонов все-таки вернулся в воспетую им Балаклаву», - отметил руководитель города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Севастопольской городской государственной администрации, работы по осуществлению этого проекта продолжались более трех лет. 27 мая 2005 года вышло распоряжение Севастопольской городской государственной администрации «О сооружении памятника Куприну А.И.». Как планируется, официально памятник откроют 2 мая.