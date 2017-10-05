В аэропорту "Борисполь" СБУ сегодня проведет антитеррористические учения

Служба безопасности Украины сегодня в международном аэропорту "Борисполь" проведет антитеррористические учения. Об этом сообщает Главное управление СБУ в г. Киеве и Киевской области на своей странице в Facebook.

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"5 октября в 14.00 Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в г. Киеве и Киевской области проведет плановые тактико-специальные учения на базе Международного аэропорта "Борисполь". Тренировка будет проходить на одном из законсервированных терминалов и будет не мешать осуществлению запланированных рейсов и передвижению пассажиров и гостей аэропорта", - говорится в сообщении.

Как сооющал УНИАН, Литва отправила в Украину очередную группу военных инструкторов. В течение двух месяцев на Яворовском полигоне во Львовской области литовские военные будут обучать украинцев планированию операций, проводить и оценивать учения, стрельбы и прочее.