На Житомирщине сегодня завершат ремонт поврежденных градом домов пожилых людей

На Житомирщине в Бердичевском районе сегодня завершат восстанавливать дома одиноких пожилых людей, поврежденых градом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, бригады рабочих уже восстановили 32 таких дома. Остается заменить кровлю на 4 домах. Эти работы планируют завершить уже сегодня, 4 октября.

Так, по словам директора департамента труда и социальной защиты населения облгосадминистрации Юрия Прокопця, ремонтные работы уже успешно провели в таких селах, как Гришковцы, Райки, Скрагловка, а также в городе Бердичеве.

«Рабочие перекрыли крышу в 32 домах: заменена кровля на 9 домах в Гришковцах, 7 – в Скрагловке, 2 – в Райках и 14 – в Бердичеве. Сегодня бригады должны восстановить 1 кровлю в Гришковцах и 3 – в Скрагловке. На этом все дома подопечных территориальных центров будут перекрыты», – отметил Прокопец.

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На замену шифера одиноким пожилым людям ушло 1 тыс. 26 листов из областного резерва и еще 23 листа - с помощи от районов.

Как сообщал УНИАН, в Бердичевском районе активно восстанавливают крыши домов, которые пострадали от аномального града в ночь на 22 сентября. По поручению председателя ОГА Игоря Гундича, ремонтные бригады меняют и ремонтируют кровли одиноким пенсионерам. Материалы для этого собирали все районы области. Также для этого выделяются средства из областного резервного фонда.