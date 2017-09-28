Председатель Житомирской ОГА инспектирует ход восстановительных работ после разрушительного града

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич сегодня находится с поездкой в Бердичевском районе. Как передает корреспондент УНИАН, Гундич прибыл в село Скрагливка.

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Во время рабочей поездки председатель облгосадминистрации ознакомится с тем, как ведутся восстановительные работы после огромного града, выпавшего в ночь на 22 сентября.

Как сообщал УНИАН, в Бердичеве Житомирской области после града в ночь на 22 сентября размером с куриное яйцо объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня. В частности, от населения поступили заявления о повреждении кровель более 1 тыс. 950 частных домовладений. Также нуждаются в капитальном ремонте или замене крыши в 6 школах и 4 детских дошкольных учебных заведениях районного центра. Ориентировочная стоимость нанесенного ущерба превышает 6,4 млн грн.