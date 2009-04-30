Тимошенко: модернизация ГТС невозможна без участия России

Модернизация украинской газотранспортной системы невозможна без участия России и "Газпрома", сообщила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко на пресс-конференции по итогам заседания российско-украинского комитета по вопросам экономического сотрудничества.

"Безусловно, в модернизации ГТС мы Россию и "Газпром" видим партнерами, выполнение этой работы без России невозможно", - сказала Тимошенко.

Тимошенко отметила, что законодательство Украины устанавливает государственную собственность на газотранспортную систему и запрещает ее передачу, в том числе в аренду. Однако, по ее словам, несмотря на это, решение об участии России в модернизации ГТС может быть найдено. В частности, премьер-министр отметила, что в России производится необходимое оборудование для проведения модернизации, таким образом, за счет его поставок российская сторона может принять участие в модернизации на условиях возврата инвестиций.

"Мы никогда не ставили вопрос, что мы будем модернизировать ГТС без России", - цитирует РИА "Новости".