В Киеве закрыли 9 аттракционов

Госгорпромнадзор запретил эксплуатацию 9 аттракционов в парках Киева.

Как сообщили УНИАН в Государственном комитете Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору, Территориальное управление Госгорпромнадзора по Киевской области и городу Киеву в апреле провело проверки аттракционов в парках культуры и отдыха столицы с целью предупреждения травматизма. Проверено 62 аттракциона повышенной опасности (из них 34 не эксплуатировались) в парке «Победа», парке Партизанской славы, парке «Нивки», Центральном парке культуры и отдыха и Голосеевском парке им. М. Рыльского.

Недостатки и нарушения нормативно-правовых актов по охране труда были обнаружены у всех проверенных предпринимателей. В целом обнаружено 49 нарушений. Главными из них является:

- отсутствие разрешения на эксплуатацию аттракционов;

- отсутствие технического осмотра механизмов;

- отсутствие проверки состояния заземления и изоляции электрооборудования аттракциона;

- отсутствие правил поведения и пользования аттракционами в кабинках и на рабочих местах операторов;

- отсутствие ограждение зоны катания для аттракционов с подвижными посадочными местами;

- операторы и ремонтники не прошли обучение и проверку знаний по охране труда;

- не определены способы и пути эвакуации посетителей и обслуживающего персонала на случай аварии или пожара.

По результатам проверки была запрещена эксплуатация 9 аттракционов. По 29 аттракционам владельцам предложено устранить нарушения до запуска техники в работу.

Привлечено к административной ответственности четырех должностных лиц.