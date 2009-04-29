Завтра в Киеве - жара

30 апреля в Украине сохранится переменная облачность. Без осадков, только в Крыму, а днем в южных областях и в Карпатах местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью - 8-13°, днем - 21-26°, на юге - 14-19°; в Карпатах ночью - 1-6° тепла, днем - 10-15°.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 8-13°, днем - 21-26°.

В Киеве переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 11-13°, днем - 24-26°.