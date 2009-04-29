«Борисполь» поставили на уши из-за головной боли у пассажирки

В международном аэропорту «Борисполь» не подтвердилось подозрение о заражении свиным гриппом пассажира авиарейса из Нью-Йорка.

Об этом заявил в комментарии УНИАН первый заместитель гендиректора аэропорта «Борисполь» Александр КОЛЕСНИК, комментируя сообщения в СМИ о задержке пассажира карантинной службой.

«Никого санитарно-карантинная служба в «Борисполе» не задерживала. Была первоначальная информация о том, что у человека болит голова, поэтому были проведены все необходимые мероприятия, пассажирку осмотрели», - отметил он.

Как добавили в пресс-службе Министерства транспорта и связи, от экипажа самолета поступила информация о плохом самочувствии одного из пассажиров. Двое врачей из карантинной службы осмотрели пассажира на борту, информация о возможном заражении свиным гриппом не подтвердилась.

По словам А.КОЛЕСНИКА, в «Борисполе» проверяют все рейсы, но особое внимание уделяют рейсам из США, а также тем, на которых могут быть транзитные пассажиры из Мексики.

«У нас на контроле в основном Штаты, прямого сообщения с Мексикой нет, но очень много идет транзитных через Францию, поэтому «AirFrance» взяли на контроль, а в общем все меры предусматриваются по всем рейсам. В США прямые рейсы у нас «АэроСвит» и «Delta» выполняют», - отметил он.