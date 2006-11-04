В Черкассах срочно перепечатали все избирательные бюллетени

Сегодня участковые избирательные комиссии Черкасс получили новые избирательные бюллетени для завтрашнего голосования на выборах городского председателя. Их пришлось срочно перепечатывать, поскольку в старых бюллетенях обнаружены существенные ошибки.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя городской территориальной избирательной комиссии Максим КОЛИСНИК.

По его информации, в частности, в старых бюллетенях было неверно написано отчество кандидата Игорь ЗАГУЛЯЕВА, а также год рождения другого кандидата – Анатолия КАЛЕНЧУКА.

На необходимости перепечатки бюллетеней настоял глава Центральной избирательной комиссии Ярослав ДАВЫДОВИЧ, который в пятницу в Черкассах обсуждал с главой облгосадминистрации Александром ЧЕРЕВКО состояние подготовки к повторным выборам городского председателя.

“По требованию Я.ДАВЫДОВИЧА в присутствии Сергея ДУБОВИКА (куратора Черкасской области от ЦИК – УНИАН), ГТИК приняла решение об изготовлении новых бюллетеней – отметил М.КОЛИСНЫК.- Сегодня они были напечатаны Смилянской государственной типографией “Тясмин”. И уже вечером все избирательные участки Черкасс получили новые бюллетени”.

Напомним, что 5 ноября в Черкассах в третий раз за последние полгода состоятся выборы городского председателя. Выборы, состоявшиеся 26 марта 2006 года, было признано недействительными решениям ГТИК от 4 апреля. Поводом для этого стала отмена регистрации кандидата на должность городского председателя Черкасс Валерия ПАЩЕНКО, набравшего за результатами голосования наибольшее количество голосов избирателей.

Повторные выборы городского председателя были запланированы на 18 июня 2006 года. Однако, они не состоялись, поскольку в ночь перед голосованием, невзирая на решение суда, ГТИК приняла решение о перенесении даты повторного голосования.

Впоследствии причину срыва повторного голосования расследовала прокуратура области.