Завершаются испытания нового танка БМ “Оплот”

В Харьковской области завершаются государственные испытания нового танка БМ “Оплот”, разработчиком и производителем которого является казенное предприятие “Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова” и государственного предприятия “Завод им. Малышева”.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины.

В то же время, как отметил главный инженер ГП “Завод им. Малышева” Константин ИСЯК, для организации дальнейшего серийного производства танка “Оплот” предприятию необходима помощь государства.

“Документация в полном объеме нам уже передана, и мы начали подготовку к новому производству. Но без технического переоснащения производить эти танки будет невозможно”, - сказал главный инженер.

В связи с этим он сообщил, что рассматриваются варианты закупки необходимого для организации производства оборудования в Германии, Австрии, Швеции и Швейцарии, в чем завод надеется на помощь со стороны Министерства промышленной политики.

По словам К.ИСЯКА, в этом году на предприятии для обновления производственных мощностей необходимо 33 млн. грн., а в будущем году эта сумма увеличится почти до 100 млн.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ заявил, что правительство обязалось перечислить 136 млн. грн. на финансовое оздоровление ГП "Завод им. Малышева".

Кроме того, по словам В.НОВИЦКОГО, предприятию будет предоставлено еще 100 млн. грн. в рамках госзаказа на производство танков.