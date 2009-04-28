Милиционеров начали проверять на детекторе лжи

Всех желающих устроиться на работу в органы внутренних дел Ростовской области проверяют на полиграфе, в простонародье – "детекторе лжи". В случае отказа кандидата от этой процедуры в милицию его не примут.

Аналогичное испытание ждет и тех сотрудников, которые идут на повышение.

Тест состоит из нескольких десятков вопросов – от 20 до 100. Это зависит от кандидата и его реакции на ответы. Что спрашивать – каждый раз решается индивидуально. Но для всех есть одно общее правило: вопросы не должны касаться политических, религиозных или расовых взглядов.

Через "детектор лжи" в Ростовской области уже прошли 59 человек.

РИА "Новости"