Полиция получила около полусотни сообщений о выявлении боеприпасов жителями Калиновки

Полиция получила около пятидесяти сообщений об обнаружении боеприпасов жителями города Калиновка Винницкой области, где ночью 26 сентября на военном складе произошел пожар и взрывы.

Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел Украины в социальной сети Facebook.

«Правоохранители охраняют места обнаружения снарядов до приезда взрывотехников и контролируют ситуацию в городе. Сейчас эвакуированное местное население возвращается в свои дома. Сводные отряды полицейских из соседних областей, которые помогали нести службу в зоне чрезвычайного происшествия, вернулись на места своей постоянной дислокации», - говорится в сообщении.

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Ни одного факта грубого нарушения правопорядка не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области произошли вечером 26 сентября. Пострадали два человека. К вечеру 28 сентября все эвакуированные вернулись в свои дома, кроме больных, которые эвакуировались из Калиновской центральной районной больницы.