Мировому фондовому рынку «подложили свинью», пишет в аналитическом отчете, переданном УНИАН, старший аналитик инвестиционной компании "Альфа Капитал" Ангелика ГЕНКЕЛЬ.

По ее мнению, вне зависимости от прочих влияющих обстоятельств, угроза распространения свиного гриппа повергла в уныние большинство финансовых институтов. Американские фондовые рынки к закрытию в понедельник снизились в пределах 1%, европейские — завершили сессию разнонаправленно (±0,5%) на фоне благоприятных корпоративных отчетов, азиатские рынки сегодня торгуются в отрицательной зоне с изменением в пределах 2% (индекс Nikkei к 9.15 мск снизился на 1,6%).

Российские фондовые индексы снизились вчера на 3,4% в РТС, 2,2% на ММВБ; индикаторы вплотную приблизились к психологически значимым уровням 800 и 900 пунктов, соответственно. Помимо опасений того, что пандемия свиного гриппа нанесет ущерб начавшей восстанавливаться мировой экономике, инвесторы испытывают давление со стороны рынка нефти. Цена на нефть марки WTI снизилась вчера на 1,41 долл., - до 50,14 долл., а баррель марки Brent – на 1,35 долл., - до 50,32 долл.