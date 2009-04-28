В аэропорту «Борисполь» проводят профилактику свиного гриппа

В связи с ростом случаев заболевания свиным гриппом в Мексике и США в Международном аэропорту «Борисполь» внедряются соответствующие профилактические мероприятия на рейсах из стран, где была зафиксирована вспышка этой опасной болезни.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, между Мексикой и Украиной нет прямого авиационного соединения, а регулярные рейсы из Северной Америки до аэропорта «Борисполь» осуществляются без изменений, согласно расписанию.

На рейсах из стран Северной Америки принимаются дополнительные меры для предотвращения попадания вируса свиного гриппа на территорию Украины через продукты бортпитания, багаж, груз и тому подобное. Экипажи воздушных судов предупреждены о необходимости предварительно информировать диспетчерскую службу аэропорта обо всех случаях наличия на борту воздушных судов пассажиров с внешними признаками вирусной инфекции.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в СМИ появилась информация об эпидемии свиного гриппа в Мексике. На сегодняшний день, число жертв свиного гриппа в Мексике достигло 152 человек. Всего в Мексике, по данным властей, отмечено более 1615 случаев заболевания, предположительно, вызванного вирусом свиного гриппа.

В США зарегистрировано уже 48 случаев заражения новым видом вируса. Медики Далласа подтвердили смерть троих человек от вируса заболевания.

Случаи заражения свиным гриппом зафиксированы и в Европе - в Испании, Великобритании и Бельгии.

Источник в Сеуле подтвердил факт смерти гражданина Южной Кореи, скончавшегося от вируса свиного гриппа.

В Новой Зеландии зафиксировано 56 случаев возможного заражения свиным гриппом. В Австралии – 19.

В Бразилии число госпитализированных с подозрением на свиной грипп увеличилось до 11 человек.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет ЧЕН заявила, что вспышка заболевания в Мексике имеет "потенциал пандемии".

Грипп свиней – высококонтагиозная остропротекающая болезнь, которая характеризуется резко выраженной лихорадкой, общей слабостью и поражением органов дыхания. Вирус гриппа свиней (ВГС) может вызывать заболевания у людей, и наоборот, установлена возможность заражения свиней гриппом людей.

Впервые болезнь диагностирована в 1918 году в США во время пандемии гриппа людей.

Вирус гриппа свиней нестойкий к физическому и химическому влиянию. Температура 60 градусов по Цельсию на протяжении 20 минут полностью инактивирует вирус гриппа.